Muslera men cezası alacak

Eski FİFA yetkilisi Keith Hackett kötü haberi verdi. Muslera’nın karıştığı olay yüzünden uzun süreli men cezası alması bekleniyor.

Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera ve takım arkadaşlarının Gana maçı sonrası hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle ağır bir ceza alacağını bildirdi.

uruguay formasını hiç giymeden Gana maçı sonrası Disiplin Kuruluna sevk edilen Muslera’yı sıkıntılı günler bekliyor.

Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera ve takım arkadaşlarının karıştığı olaylar yüzünden uzun süreli men cezası alacağını iddia etti.

Hackett yaptığı açıklamada, “Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Uruguay’a sert bir ceza verilmesini bekliyorum” dedi.