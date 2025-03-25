Muslera’nın Galatasaray’dan Ayrılığı Kesinleşti

FORMASIYLA TAKIMA DESTEK OLDU

Galatasaray’da 2011 yılından beri görev yapan Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilse de son dönemlerde takımı ayakta tutan önemli isimlerden biri haline geldi. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, Muslera’nın sarı kırmızılı takımla yollarını ayıracağına dair güçlü bir beklenti oluşturuyor.

EŞYALARINI URUGUAY’A GÖNDERDİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Uruguaylı kaleci ailesini ülkesine göndermişti. Ayrıca milli ara döneminde eşyalarının bir kısmını Uruguay’a göndermesi öğrenildi. 38 yaşındaki kaleci bu sezon toplamda 35 maça çıkarken, kalesinde 49 gol gördü ve 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.