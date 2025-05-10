Muslera: “Şampiyonluk hedefliyoruz.”

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Trabzon – Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Gelecek haftaki maçı da galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında takım, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Muslera, Trabzon’da galip gelmenin önemli olduğunu vurguladı. “Şahsi olarak ilk günden beri maksimumu vereceğim diye söylüyorum. Bazı günlerim iyi bazı günlerim kötü olmuş olabilir. Fakat son güne kadar bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca bize desteklediler. Her yerde bizim yanımızdaydılar” diyerek sözlerini sürdürdü. Muslera, Çarşamba günü yapılacak kupa maçını kazanmayı hedeflediklerini de belirtti.

GÖRÜŞMELERİ YAPMADIK

Bir basın mensubunun yönelttiği, “Galatasaray’ın efsanesi oldu, taraftar da Muslera’nın en az bir sene daha takımda kalmasını istiyor. Önümüzdeki sezon kalacak mı bunun kararını verdi mi?” sorusuna ise tecrübeli eldiven, “Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok” şeklinde cevap verdi.

GALATASARAY’DA 14 YIL

Muslera, Galatasaray’daki 14 yılını değerlendirdi ve “İlk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz. ‘Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim’ demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye’nin en büyük kulübünde Galatasaray’da bulunduğum için ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 2 oğlum da burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var” dedi. Yabancı olarak Galatasaray tarihinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu da ekledi. Muslera, futbol tutkusunun Türkiye’de çok kıymetli olduğunu ve bu değerin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, Galatasaray olarak tarih yazmaya devam ettiklerini belirtti. “Uruguay’a gittiğim zaman tüm arkadaşlarıma buradaki hatıralarımı anlatacağım” diyerek, takım arkadaşlarından ve yaşadığı anılardan bahsedeceğini sözlerine ekledi.