Muslera, Türkiye’den ailesiyle ayrıldı

FERNANDO MUSLERA’NIN GALATASARAY’DAN AYRILIŞI

Galatasaray’da 14 sezon boyunca forma giyen ve birçok başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Son maçını Başakşehir karşısında oynayan Muslera, bu karşılaşmanın ardından bir süre İstanbul’da kalarak dostlarıyla vakit geçirdi.

ANTALYA TATİLİ VE Türkiye’YE VEDA

Daha sonra Antalya’da tatil yapan Muslera için veda zamanı geldi. İstanbul Havalimanı’na giden Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak özel uçakla ülkesine döndü. Muslera’nın veda anında oldukça duygusal anlar yaşandı.

Sosyal medya hesabında ‘Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığıyla bir paylaşım yapan Muslera, şu sözleri kaydetti: “Galatasaray’a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: ‘Galatasaray’a efsane olmaya geldim.’.” Bu, başlangıçta bir hayaldi, ancak yıllar geçtikçe bu hayal bir hedefe, hedef bir tutkaya, tutku ise bir mirasa dönüştü. “Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım. Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadım.” Dedi.

“Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum. Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy’deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubendini taktığım ilk maç, Beşiktaş’a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız… Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısı zafer ve 19 kupa… Ben, Nestor Fernando Muslera… Galatasaray’a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim.” Bu unutulmaz hikayeyi, kendisine eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamladığını belirtti: “Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle…”