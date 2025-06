Muslera, Türkiye’den ailesiyle ayrıldı

GALATASARAY’DAN AYRILMAK

Galatasaray’da tam 14 sezon boyunca forma giyen ve birçok başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Son maçını Başakşehir karşısında oynayan Muslera, bu müsabakanın ardından İstanbul’da bir süre daha kalarak dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

TÜRKİYE’YE VEDA ZAMANI

Antalya’da tatil yapan Muslera için Türkiye’ye veda etme vakti geldi. İstanbul Havalimanı’na giden Muslera, ailesiyle birlikte ülkesine hareket etmek üzere özel uçakla ayrıldı. Veda anında duygu dolu anlar yaşandığı görüldü.

Muslera, sosyal medya hesabında ‘Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığıyla bir açıklama yaptı. Bu paylaşımda “Galatasaray’a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: ‘Galatasaray’a efsane olmaya geldim.’ Bu, en başında bir hayaldi ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım. Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadım.” diyerek duygularını ifade etti. Muslera, Galatasaray ile yaşadığı 14 yılda yaşadığı önemli anlardan bahsetti ve “Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum.” şeklinde sözlerine devam etti.