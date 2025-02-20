Muslera Yerine Günay Sahada Başladı

GALATASARAY – AZ ALKMAAR MAÇIYLA İLGİLİ ÖZEL DETAYLAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, kendi sahasında Hollanda’nın AZ Alkmaar ekibi ile mücadele etti. Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, kalede beklenenin aksine Fernando Muslera’nın yerine Günay Güvenç’i tercih etti.

MUSLERA İÇİN TARİHİ AN

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2011 yılında İtalyan takımı Lazio’dan transfer olduktan sonra AZ Alkmaar karşılaşmasıyla birlikte ilk kez, sakatlık veya kart cezası dışında yedek kulübesinde oturdu. Şimdiye dek Türkiye Kupası maçları, kart cezası ve sakatlığı haricinde her zaman ilk 11’de yer alıyordu.