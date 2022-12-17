Muslera’nın yerine o geçecek

Başakşehir ile oynanan maçta cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine geçen isim belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir ile oynanan maçta cezalı duruma düşen Muslera’nın yerine Okan Kocuk’u kaleye geçirecek.

Dünya Kupası öncesi oynanan Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera cezalı duruma düşmüştü.

İstanbulspor ile lig yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Galatasaray’da kalede kimin oynayacağı konusunda tartışma yaşanıyor. Okan Kocuk hazırlık maçlarında yediği kötü goller sonrasında moral olarak düştü. Genç eldiven Jankat Yılmaz daha güven veren bir görüntü çizdi.

Ancak Okan Buruk’un bu mücadelede tecrübesinden dolayı yine Okan Kocuk’a şans vereceği öğrenildi.