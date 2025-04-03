Müslim Sarı Kimdir, Kaç Yaşında?

MÜSLİM SARILI SAVUNUCU SÖYLEMLERİ VE TESPİTLERİ

Çarpıcı yorumları ve dikkat çeken tespitleri ile yer aldığı programlarda öne çıkan Müslim Sarı hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. “Müslim Sarı kimdir?” ve “Müslim Sarı ne zaman doğdu, nerelidir?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Müslim Sarı, 24 Mayıs 1974’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimine Pendik Esenyalı Taşağılı İlköğretim Okulu’nda başlamış, ortaöğrenimini ise Esenyalı Ortaokulu ve Kartal Ticaret Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini bitirerek aynı üniversitede Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitim almıştır.

Müslim Sarı, 1999 yılında Merkez Bankası’nda çalışmaya başlamıştır. “Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları” konulu tezi ile 2004 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlığına atanmıştır. Uluslararası finans, risk yönetimi ve dünya ekonomisi konusunda derin bir uzmanlığı bulunan Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ekonomi politikalarını oluşturan ekipte aktif rol almaktadır. 24. Yasama Dönemi’nde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Sarı, Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da görev almıştır.

Müslim Sarı, 2017-2019 yılları arasında İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Şu anda CHP Parti Meclisi üyesi olarak siyasete devam eden Sarı, aynı zamanda “Türkiye Üzerine Notlar” adlı araştırma inceleme kitabını Nadir Kitap aracılığıyla yayınlamıştır. 1999 yılından beri Hatice Sarı ile evlilik sürdürmektedir.