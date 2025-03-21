Muşlu Girişimciden Devlet Destekli Çiftçilik Başarısı

Muşlu girişimci Hamdusena Karakaya, devlet destekleri ile kurduğu çiftliğinde günlük 1 ton süt üretiyor. 59 yaşındaki Karakaya, Muş merkeze 15 kilometre mesafedeki Harman köyünde yaşıyor ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. 2012 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) sağladığı destekle çiftçiliğe adım atan Karakaya, işlerini daha da büyütmek amacıyla 2020’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) proje sundu. Aldığı destekle modern bir tesis kuran Karakaya, 2 bin 200 metrekare alan üzerinde iki ahır, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir ve silaj çukurları ekledi. Yatırımları sayesinde büyükbaş hayvan sayısını 130’a çıkaran Karakaya, modern ekipmanlarla donattığı çiftliğinde günlük 1 ton süt üreterek fabrikalara satış yapıyor.

DEVLET DESTEKLERİYLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Karakaya, devlet destekleri sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, çiftçiliğe yönelmek isteyen girişimcilere de teşviklerden yararlanmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Karakaya, “2012 yılında Harman köyünde DAKA desteği ile deneme amaçlı küçük bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde başarılı olunca, 2019 yılında TKDK’ya başvuruda bulunduk. Dosyamızı teslim ettik ve onaylandı. 2020 yılında yatırımımızı tamamlayarak desteğimizi aldık. Şu anda, Allah’a şükür, 130 büyükbaş hayvanımızla faaliyetimize devam ediyoruz. Günlük 1 ton süt üreterek hem aile ekonomimize hem de memleket ekonomisine katkı sağlıyoruz. Durumumuz çok iyi ve işimizi büyüterek daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

DESTEK VEREN KURUMLARDAN TEŞEKKÜR

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne de, IPARD-2 programının üçüncü çağrısı çerçevesinde Karakaya’ya hibe desteği verdiklerini belirtti. Süne, “TKDK Muş İl Koordinatörlüğü olarak, IPARD-2 programının üçüncü çağrısı kapsamında Hamdusena Karakaya Bey’in sahibi olduğu Özkarakaya Tarım Hayvancılık Gıda İşletmesine 2019 yılında destek vermiş bulunmaktayız. 2019 yılında sözleşmeye bağlanan yatırımımız, 2020 yılı itibarıyla faaliyete geçmiş olup toplam yatırım tutarı 3 milyon 85 bin 20 TL, sağlanan toplam hibe ise 1 milyon 844 bin 079 TL olarak gerçekleşmiştir. 2 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen modern çiftliğimiz, iki ahır, bir sağımhane, bir yem deposu, silaj çukurları, bir revir ve çeşitli ekipmanlar ile desteklenerek faaliyete başlamıştır. AB standartlarında modern bir tesis olarak kurulan işletme, Muş’a ve Türkiye’ye hizmet vermeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.