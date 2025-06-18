Muşlu Öğrenci, SİHA Projesi Geliştirdi

SEDAT SUBAŞI’NDAN İLKELİ BİR PROJE

Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12. sınıf öğrencisi olan Sedat Subaşı, henüz 18 yaşında olmasına rağmen savunma sanayisi alanında önemli bir projeye imza attı. Muşlu genç, geliştirdiği “SUBAŞİ” isimli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesiyle AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre’nin tam desteğini aldı. Emre, projenin Muş ve ülke tanıtımına katkı sağlamak için çaba göstereceklerini açıkladı.

PROJEYE TAM DESTEK

Okulunu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Melik Emre, “Sedat bizim çok kıymetli bir evladımız, yeni nesil çocuklarımızdan. Yeni geliştirmiş olduğu ve üzerinde titizlikle çalıştığı adına da ‘Subaşı’ dediği maket, portatif İHA taşıyıcılarının gelişimini bizlere anlattı. Biz de bu konuda istiyoruz ki Sedat kardeşimizin hem Muş’ta ses olalım hem de bakanlığımız ve hükümetimiz düzeyinde Sedat’ın ihtiyaç duyduğu bütün ekipmanların sağlanmasına, projesini geliştirmesine katkı sunalım” diye belirtti. Ayrıca, projenin tanıtım materyali ve ekipman taleplerinin birkaç gün içerisinde Ankara’ya ulaştırılacağını da ifade etti.

SEDAT SUBAŞI’DAN HEDEF

Projeyi geliştiren Sedat Subaşı ise, “SUBAŞİ ismini verdiğim SİHA projemin uçuş testlerine başladık. Bugün AK Parti İl Başkanı bizi ziyaret etti ve kıymetli devlet büyüklerimizi aradılar. İnşallah devlet büyüklerimiz de sürecimizde bizim yanımızda olacaktır. Şimdiki amacım bunun asli orijinalini yapıp tüm dünyaya Türk’ün zekasını duyurmaktır. Öncü aldığım Selçuk Bayraktar gibi inşallah ben de iyi seviyelere geleceğim” şeklinde konuştu.

Subaşı, geliştirdiği SİHA’nın özelliklerine de değinerek, “Temel özelliği 50’nin üzerinde arama tarama yapabiliyor. Ayrıca 560 tane arama faaliyeti sırasında bölgede bulunan unsurlara yönelik hareketlendirme yapabiliyor. SUBAŞİ SİHA radara yakalanmıyor. İnşallah görünmez, ‘skalet tarzı’ bir SİHA olacak. Türkiye’de ikinci ve üçüncü olarak yerini alacak” ifadelerini kullandı.