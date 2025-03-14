Musluk Suyunda Petrol Tespiti Yapıldı

ŞEBEKE SUYUNDA PETROL HIDROKARBONLARINA RASTLANDI

Karaman’da halktan gelen şikayetler üzerine kentte şebeke suyuyla ilgili analiz yapıldı. İnceleme sonucunda şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı. Analiz sonuçları normale dönünceye dek şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından kent halkı su sıkıntısı yaşamaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün duyurusunun ardından, Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, ihmal olduğu iddiasıyla belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

AVUKATLAR BARAJDA KEŞİF YAPTI

Avukatların talebi ile dün şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı’nda keşif gerçekleştirildi. Bu keşif sonrasında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Avukatlar adına konuşan Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna dair sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların ihmali olup olmadığının tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.” dedi.

SIZINTILARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Şebeke suyunun sağlandığı barajda 12 Ocak 2025 tarihinde çekilen bir videoya atıfta bulunan avukat Mutlu, “Barajda suyun çekildiği nokta ile ilgili drone görüntüleri mevcut ve burada mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözlemleniyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit.” diye belirtti. Mutlu, “Dünkü keşifte bu unsurların yerinden söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu, vatandaşlarımızın bu suyu ne kadar süreyle kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bizim için oldukça önemlidir. Bunların araştırılması gerekmektedir.” şeklinde ekledi.

SU ALIMI TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Karaman Belediyesi, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekildi. “Dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, belediye barajdan su alımının tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu açıkladı.