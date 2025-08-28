Musluktan Çıkan Gizemli Cisim Gündemde

GİZEMLİ CİSİM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir vatandaşın evinde meydana gelen ilginç olay, sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu. Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, musluktan akan suyun içinde, kurda benzeyen bir canlının yavaşça hareket ettiği gözlemleniyor. Bu dikkat çekici görüntüler, kısa süre içerisinde “Musluktan ne çıktı?” sorusunu gündeme taşımayı başardı.

UZMANLAR OLAY ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Gizemli olay üzerine yetkililer ve uzmanlar harekete geçme gereği duydu. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, cismin ne olabileceği konusunda henüz kesin bir yanıt veremedi. Olay ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. Bu durumda, kamuoyunun merakla beklediği açıklamalar gelmesi bekleniyor.