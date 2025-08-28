Haberler

Musluktan Çıkan Gizemli Cisim Gündemde

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir vatandaşın evinde meydana gelen ilginç olay, sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu. Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, musluktan akan suyun içinde, kurda benzeyen bir canlının yavaşça hareket ettiği gözlemleniyor. Bu dikkat çekici görüntüler, kısa süre içerisinde “Musluktan ne çıktı?” sorusunu gündeme taşımayı başardı.

Gizemli olay üzerine yetkililer ve uzmanlar harekete geçme gereği duydu. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, cismin ne olabileceği konusunda henüz kesin bir yanıt veremedi. Olay ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. Bu durumda, kamuoyunun merakla beklediği açıklamalar gelmesi bekleniyor.

