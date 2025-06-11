Müslüman Nüfusu, 2010-2020’de Arttı

ARTAN MÜSLÜMAN NÜFUSU

Müslümanların sayısında 2010-2020 döneminde 347 milyon kişilik bir artış yaşandı. ABD merkezli Pew Research tarafından yayımlanan raporda, Müslümanların dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup olduğu belirtildi. Pew Research, 2010-2020 yılları arasında 10 yılı aşkın sürede, nüfus sayımı, kayıtlar ve anketler dahil 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgileri ve 201 ülkeden katılımcılara mensup oldukları dine yönelik soruların analizini içeren bir rapor yayımladı.

HIZLI ARTIŞIN SEBEPLERİ

Raporda, 347 milyon kişi artan Müslüman nüfusunun diğer dinlere kıyasla en hızlı biçimde arttığı ifade edildi. Bunun, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı vurgulandı. Diğer yandan, Hristiyan nüfusunun 122 milyon kişi arttığı fakat dünya nüfusuna oranla düştüğü kaydedildi. Hristiyan oranının yüzde 1,8 azaldığına dikkat çekilirken, bu durumun, bu dine mensup olmayan toplulukların sayısının artmasından ve bazı Hristiyanların bu dinden ayrılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Dünyadaki Müslüman nüfus oranı 2010 yılında yüzde 23,9 iken, 2020 yılında yüzde 25,6’ya yükseldi. Hristiyanların nüfusu ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düştü. Raporda, Hristiyan nüfusunun en çok Avrupa ve Amerika’da azaldığı belirtiliyor. Müslümanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yer alıyor. Kuzey Amerika’daki Müslüman nüfusun yüzde 52,3, Sahra Altı Afrika’daki artışın ise yüzde 33,8 olduğu aktarıldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise Müslüman nüfusun yüzde 23,9 arttığı ifade ediliyor.

GENEL NÜFUS BİLGİLERİ

Hristiyan nüfusunun Kuzey Amerika’da yüzde 10,8, Avrupa’da yüzde 8,8 azaldığı, bu bölge dışında ise Sahra Altı Afrika’da yüzde 31,2 oranında bir artış gösterdiği bilgisi raporda yer aldı. Raporda ayrıca, Hristiyanlığın Asya-Pasifik, Orta Doğu-Kuzey Afrika dışındaki en yaygın din olduğu, yüzde 24,2 oranında herhangi bir din mensubu olmayanların ise, Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonra üçüncü en kalabalık grup olduğu ifade ediliyor.

YAHUDİLER VE BUDİSTLERİN NÜFUSU

2020 yılında Budistlerin sayısının 2010’dan daha az olduğu ve bu süreçte 19 milyon kişinin Budizm’i terk ettiği kaydedildi. Ayrıca, Yahudilerin nüfusunun 2010-2020 döneminde yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı bildirildi.

GELİŞEN DEMOGRAFİK TAHMINLER

Pew Research’ün 2017 yılında yayımlanan raporunda ise, İslam dininin dünyada en hızlı büyüyen din olduğu bilgisi aktarıldı. 2075 yılına kadar İslam’ın, dünyanın en büyük dini olabileceği öngörüsü yapıldı.