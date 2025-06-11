Müslüman Nüfusu, Hızla Artıyor

Müslümanların Nüfus Artışı

Müslümanların sayısı, 2010 ile 2020 yılları arasında 347 milyon kişi artmış durumda. ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew Research’ün yayımladığı raporda, dünyada en hızlı büyüyen dini grup olarak Müslümanlar belirtiliyor. Bu raporda, 2010-2020 döneminde 10 yılı aşkın süre boyunca, nüfus sayımı, kayıtları ve anketler dahil 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen verilerin ve 201 ülkeden gelen katılımcıların dini inançları hakkında verdikleri yanıtların analizine yer veriliyor.

Müslümanlık Diğer Dinlere Göre Daha Fazla Artış Gösteriyor

Raporda, 10 yıllık süreçte 347 milyon kişi artan Müslüman nüfusunun, diğer dinlere kıyasla en hızlı artışı sağladığı vurgulanıyor. Bu artışın, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı ifade ediliyor. Aynı raporda, Hristiyanların nüfusunun 122 milyon kişi arttığı ancak dünya nüfusuna oranla azalma gösterdiği belirtiliyor. Hristiyan nüfusu, yüzde 1,8 oranında azalmış durumda. Bu durumun sebepleri arasında, bu dine mensup olmayan toplulukların artışı ve bazı Hristiyanların dinden ayrılması yer alıyor.

Hristiyan Nüfusunun Azalması

Dünya genelinde Müslüman nüfus oranı 2010’da yüzde 23,9 iken, 2020’de bu oran yüzde 25,6’ya çıkmış. Hristiyan nüfusu ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düşmüş. Rapora göre, Hristiyan nüfusundaki azalmanın en belirgin olduğu bölgeler Avrupa ve Amerika olarak kaydediliyor. Müslümanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ise Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olarak belirtiliyor. Kuzey Amerika’daki Müslüman nüfus, yüzde 52,3; Sahra Altı Afrika’daki artış ise yüzde 33,8 olarak görülüyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise Müslüman nüfus yüzde 23,9 artış gösteriyor. Hristiyan nüfusunun Kuzey Amerika’da yüzde 10,8, Avrupa’da ise yüzde 8,8 azaldığı, buna karşın Sahra Altı Afrika’da yüzde 31,2 artış sağladığı belirtiliyor.

Dünyada Diğer Dinlerin Dağılımı

Raporda Hristiyanlığın, Asya-Pasifik ve Orta Doğu-Kuzey Afrika dışındaki en yaygın din olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, yüzde 24,2 oranında herhangi bir dine mensup olmayanların, Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonra üçüncü en kalabalık grup olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Yahudi Nüfusundaki Değişiklikler

Bununla birlikte, 2010-2020 dönemindeki verilere göre, Yahudilerin nüfusu yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaşmış. Öte yandan, Budistlerin sayısının 2020’de, 2010’dakinden daha az olduğu ve bu süreçte 19 milyon kişi azaldığı raporda yer alıyor.

Gelecekteki Din Dağılımı

Pew Research’ün 2017’de yayımladığı bir raporda ise, dünyanın en hızlı büyüyen dininin İslam olduğu ve 2075 yılında İslam’ın dünyanın en büyük dini olabileceği öngörülmüştü.