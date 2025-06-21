Müslüman Teknoloji Profesyonelleri Londra’da Toplandı

DÜNYA GENELİNDEN MÜSLÜMAN TEKNOLOJİ PROFESYONELLERİ LONDRA’DA BİR ARAYA GELDİ

Dünyanın çeşitli ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji uzmanları, girişimciler ve yatırımcılar, Londra’da gerçekleştirilen Muslim Tech Fest’te (MTF25) bir araya geldi. Bu etkinlik, İngiltere ile birlikte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere 27 ülkeden 1500’den fazla uluslararası katılımcıyı ağırladı. MTF25, İngiltere’nin en büyük Müslüman girişimcilik fuarı olma özelliği taşıyor ve katılımcılara müzakerelere katılmalarını sağlayacak fırsatlar sunuyor.

Festivalde 30’dan fazla konuşmacı, etik teknoloji anlayışının nasıl benimsenebileceği, inovasyon ve inanç arasındaki ilişki, yapay zeka gibi çeşitli temaları ele alacak. Etkinlikte çeşitli ülkelerden Müslüman girişimciler, ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. Muslim Tech Fest’in kurucuları Zahid Mahmood ve Arfah Farooq, düzenlenen basın toplantısında MTF25’e dair görüşlerini paylaştı. Mahmood, Müslümanlar olarak ilk prensiplere geri döndüklerini ve iş dünyası ile teknolojiyi İslam’a uygun bir şekilde inşa etme arayışında olduklarını belirtti.

Mahmood, “Teknolojiye öncülük edenler, insanlık yararını kalplerinde taşımaları gerekir” diyerek, teknoloji inşa ederken dikkate alınması gereken ilkeleri vurguladı. İslam’ın evrensel ahlaki ilkelerinin bu konuda sağlam bir rehberlik sunduğunu ifade eden Mahmood, “Teknoloji kime satılıyor, kim için yapılıyor ve kimi dönüştürüyor?” gibi sorulara yanıt ararken bu ilkelerin önemini hatırlattı. Ayrıca, Gazze’den bazı firmaların festivale katılarak kendi hikayelerini paylaşacağını belirtti.

Mahmood, teknolojinin tek başına dünyayı kurtaramayacağını, bunun sadece bir parça olduğunu vurguladı. Muslim Tech Fest’in amacı, insanlara ilham vermek, değişimi gerçekleştirebilmeleri için onları güçlendirmek ve mesajlarını yaymalarına yardımcı olmaktır. Etkinlik, dünya çapında bağlantılar kurmak ve sektördeki yerleşik normları sorgulamak için 2023 yılında kuruldu.