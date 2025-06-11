Müslümanlar, 2010-2020’de 347 milyon arttı

MÜSLÜMAN NÜFUSUNDAKİ HIZLI ARTILIŞ

2010-2020 döneminde Müslümanların sayısı 347 milyon kişi artarak, ABD merkezli Pew Research’ün yayımladığı rapora göre, dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup oldu. Raporda, Müslümanların nüfus artışının, 10 yıllık süreç içinde çeşitli alanlardan elde edilen verilerle desteklendiği vurgulandı. Pew Research, bu süreçte 2 bin 700 veri kaynağından ve 201 ülkeden katılımcılardan elde edilen bilgileri analiz etti.

DİĞER DİNLERE GÖRE MÜSLÜMANLIK ÜSTÜN

Raporda, Müslüman nüfus artışının diğer dinlere oranla en hızlı şekilde gerçekleştiği belirtildi. Bu artışın, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı ifade edildi. Diğer yandan Hristiyanların sayısında 122 milyon kişilik artış gözlemlense de, bu durum dünya nüfusuna oranla azalma gösterdi. Hristiyan nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının sebepleri arasında, bu dine mensup olmayan toplulukların nüfus artışları ve bazı Hristiyanların din değiştirmesi yer aldı.

2010 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfus oranı yüzde 23,9 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 25,6’ya yükseldi. Hristiyanların nüfusu ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düştü. Raporda, Hristiyan nüfusunun en çok Avrupa ve Amerika’da azaldığı bilgisi yer aldı. Müslümanların Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yoğunlaştığı, Kuzey Amerika’da yüzde 52,3, Sahra Altı Afrika’da yüzde 33,8 ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika’da yüzde 23,9’luk artışlar gözlemlendi. Bununla birlikte, Hristiyan nüfusunun Kuzey Amerika’da yüzde 10,8, Avrupa’da yüzde 8,8 azaldığı ve Sahra Altı Afrika’da yüzde 31,2 artış gösterdiği görüldü.

DİNSİZLERİN ARTIŞI VE YAHUDİLERİN NÜFUSU

Raporda ayrıca, Hristiyanlığın, Asya-Pasifik ile Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgeleri hariç en yaygın din olduğu kaydedildi. Yüzde 24,2 oranla herhangi bir din mensubu olmayanlar, Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonra en kalabalık üçüncü grup olarak değerlendirildi. 2010-2020 döneminde Yahudilerin nüfusunun yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.

MÜSLÜMANLIĞIN GELECEĞİ

Pew Research’ün 2017’de yayımladığı verilerde, İslam’ın dünyada en hızlı büyüyen din olduğu ve 2075 yılına kadar dünyanın en büyük dini olabileceğine dair öngörüler yer aldı. Bu durum, Müslüman nüfusun gelecekteki etkisini daha da ön plana çıkarıyor.