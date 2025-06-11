Müslümanlara Yönelik Saldırılar Yüzde 70 Arttı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Müslümanlara yönelik düşmanlık ve ayrımcılık vakaları 2024 yılında önemli bir artış gösterdi. İnsan hakları kuruluşu CLAIM, bu yılın İslamofobik saldırılarına ilişkin yıllık raporunu kamuoyuna sundu.

RAPORDA YÜZDE 70 ARTIS OLDUĞU BELİRTİLDİ

Rapora göre, 2024 yılı boyunca toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası ortaya çıktı. Bu durum, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamını taşıyor.

KADINLAR EN ÇOK HEDİF ALIYOR

Kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” sözleriyle durumu özetliyor. Vakalarda özellikle kadınların hedef alındığı gözlemleniyor; cinsiyeti belirlenmiş saldırıların yüzde 64’ünde mağdurun kadın olduğu kaydediliyor. Bu vakaların bir kısmında, mağdurların çocuklarının da bulunduğu bildiriliyor.

SÖZLÜ SALDIRILARDA ARTIŞ VAR

Raporda, okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılığın yanı sıra, sözlü saldırıların da en sık karşılaşılan vakalar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Ancak CLAIM, belgelenen verilerin bu sorunun yalnızca “görünen kısmını” temsil ettiğini belirtiyor.

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’da yaşanan terör olaylarının ardından, Müslümanların güvenlik tehdidi olarak gösterilmesinin toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı artırdığını vurguladı. “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ İLE İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA ARTMIŞ

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da, yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Son birkaç yılda, aşırı sağ partilerin yükselişi ile birlikte İslamofobik saldırılarda olumsuz bir artış gözlemleniyor.