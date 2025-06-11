Müslümanlara Yönelik Saldırılar Yüzde 70 Arttı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlara yönelen saldırı ve ayrımcılık olayları, 2024 yılında ciddi bir artış gösteriyor. Ülkeye ait insan hakları kuruluşu CLAIM, bu yılın İslamofobik saldırılarına dair yıllık raporunu yayımladı.

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA CİDDİ ARTIŞ

Yayımlanan rapora göre, yıl içinde toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kayıtlara geçti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artışa işaret ediyor.

KADINLARIN HEDEF ALINDIĞI VAKALAR

Raporu halka açıklayan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Saldırıların cinsiyetinin belirlendiği vakalarda, mağdur olan kadınların oranı yüzde 64 olarak kaydedildi. Bu saldırılardan bazılarında, mağdurların çocuklarının da yanında olduğu ifade edildi.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN FAZLA GÖRÜLEN OLAYLAR

Raporda, okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılığın yanı sıra, sözlü saldırıların da sıkça karşılaşılan vakalar arasında yer aldığı belirtildi. Ancak CLAIM’e göre kaydedilen bu veriler, yaşanan olumsuzlukların yalnızca görünen kısmını oluşturuyor.

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’da meydana gelen terör olaylarının ardından siyasi söylemlerde Müslümanların güvenlik tehdidi olarak gösterilmesinin toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı körüklediğini belirtti. “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” diyerek durumu eleştirdi.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA ARTAN TREND

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Son yıllarda aşırı sağ partilerin artışı ile birlikte İslamofobik saldırılarda da belirgin bir yükseliş gözlemleniyor.