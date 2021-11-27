Müslüme’nin anneannesi konuştu

Mersin’de kayıplara karışan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme’nin anneannesi açıklama yaptı.

Mersin’de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Yörük kızı Müslüme’nin dedesiyle ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem olurken, küçük kızın anneannesi, “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı” ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Tüm Türkiye, Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Müslüme Yağal olayına kilitlendi. Yörük kızı Müslüme’nin dedesinin tutuklanmasının ardından ortaya atılan iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yağal’ın 4 kardeşinin ve annesinin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bu olayların ardından 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor.

“YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük. Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarında, gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin” dedi.

“Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok” diyen İbrahim Yağal, “Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.

10 gün boyunca her yerde aranan minik Müslüme’nin cansız bedeni, ailesinin kaldığı çadırın 7 kilometre uzağında bulunmuştu.

“BUNLARI DUYDUKÇA AKLIMI KAYBEDECEĞİM”

Anneanne Müslüme Yağal ise “Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyordum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk” diye konuştu.

YAYIN YASAĞINA UYMAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal’ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.