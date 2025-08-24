Haberler

Muson Yağmurları 785 Can Aldı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Pakistan’da muson yağmurlarının etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e ulaştı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nın (NDMA) verdiği bilgiye göre, şiddetli yağışlar sonucunda yaralanan kişilerin sayısı ise 978 olarak belirlendi.

YAĞIŞLARIN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR

Yaklaşık 2 aydır süren yağışlar, ani sel baskınları, heyelanlar ve çökmelere yol açarak birçok ev ve altyapıda ciddi hasara neden oluyor. Elde edilen verilere göre, toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

