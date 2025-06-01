Muson Yağmurları Nedeniyle 30 Ölüm

SON 2 GÜNDE CAN KAYIPLARI

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan muson yağmurları nedeniyle son 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’ın NDTV kanalında yer alan habere göre, muson mevsimi ile başlayan şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve ani seller nedeniyle yaşam tehlikeye girdi. Yetkililer, ülkede Assam, Arunaçal Pradeş, Meghalaya, Manipur ve Mizoram eyaletlerinde son 2 gün içinde yaşanan olaylar sonucunda 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENENLER

Assam’ın 12 bölgesinde en az 60 bin kişinin hava koşullarından olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Eyaletlerinde bazı bölgelerde “kırmızı” ve “turuncu” kategorilerinde alarm verildiği belirtiliyor. Ayrıca, Assam ile Arunaçal Pradeş sınırı yakınındaki bir nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 14 kişinin helikopterle kurtarıldığı kaydedildi.

GELİŞMELERİN DEVAMI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bölgede yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Her yıl haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, ülkede ciddi can kayıplarına ve maddi zarara yol açabiliyor.