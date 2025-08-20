Muson Yağmurları Nedeniyle 746 Can Kaybı

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistan’da etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 746’ya ulaştı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’nun yaptığı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 26 Haziran’da başlayan muson mevsiminde toplam can kaybı 746’ya yükseldi.

EN FAZLA KAYIP HAYBER PAHTUNHVA’DA

Can kayıplarının en fazla yaşandığı yer ise 427 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaleti olarak kaydedildi. Açıklamada, ölümlerin büyük kısmının yoğun yağışların ardından gerçekleşen ev ve çatı çökmelerinden kaynaklandığı, diğer kayıpların ise sel, toprak kayması, elektrik çarpması ve yıldırım düşmesi nedenleriyle meydana geldiği aktarıldı.

ALTYAPIYA ZARAR VERDİ

26 Haziran’dan bu yana 2 bin 934’ten fazla evin hasar gördüğü, yaklaşık 451 kilometrelik yol ile 152 köprünün etkilendiği bildirildi. En büyük yıkımın Hayber Pahtunhva ve Keşmir bölgelerinde yaşandığı ifade ediliyor. Yetkililer, ilerleyen günlerde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu ve riskli bölgelerde yaşayan halkı gerekli tedbirleri almaya çağırdı.