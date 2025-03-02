Muşspor, 23 Elazığ FK’yı Mağlup Etti

TFF 3. LİG’DE KAN TERLETEN MAÇ

TFF 3. Lig 1. Grup’un 22. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Muşspor karşısında 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçın hakemliğini üstlenen Sercan Yılmaz, Berk Tezcan ve Ertuğrul Konak görev yaptı.

ELAZIĞ FK KADROSU

23 Elazığ FK’nın ilk 11’inde Akın İsmail Köroğlu, Fatih Balata, Boran Tütünci, Burak Kaan Sezgin (Mustafa dk. 73), Denizhan Akkuş (Mert Kurt dk. 46), Anıl Çıracı, Selahattin Yıldırım (Muhammed Mert dk. 46), Ömer Faruk Yaylacı, Bahri Can Avcı (Fatih dk. 49), Ferit Kaya (Hüseyin Akın dk. 73) ve Abdullah Yıldızer yer aldı.

MUŞSPOR KADROSU

Muşspor, maça Enes Çetin, Emirhan Kayalar (Yusuf dk. 62), Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun, Batuhan Arıcı (İlker dk. 27), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Emre dk. 78), Halil Yılmaz, Stenley Okawuchi (Taha Ahmet dk. 78), Cem Çelik ve Emirhan Karagülle (Yakup dk. 67) 11’i ile çıktı.

Muşspor, karşılaşmadaki tek golü Yakup’un 90+6’da atmasıyla elde etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise 23 Elazığ FK’dan Fatih Balata ve Muşspor’dan Tuğkan ile Emirhan oldu. Maçtan sonra Elazığ FK’nın taraftarları büyük bir üzüntü içerisindeydi.