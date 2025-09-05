Muşspor, Ankara Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Muşspor, Ankara Demirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Muşspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Ankara Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde gerçekleşiyor. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve taktik çalışmalar yapıyor. Sarı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, “Türkiye Kupası’ndaki süreç erken başladı. Bölgesel Amatör liglerinin başlamaması ve bu liglerdeki takımların da kupaya dahil edilmesiyle ortaya renkli bir ortam çıkarmaya çalıştılar ancak zamanlama çok erken oldu. BAL ekipleri henüz hazırlık dönemindeyken, lisanslarını bile çıkarmamış takımlar vardı. Bizim maçta da Şırnak Petrol’den 16-17 yaşındaki çocuklar sahaya çıktı. Daha antrenman yapmamış genç futbolcuların gelmesi bizi çok memnun etmedi. Biz taraftarımıza zorluk derecesi yüksek, keyifli bir maç izletmek isterdik. Sonuç olarak sahaya çıkıp rakibimize saygı duyarak futbolun doğrularını yapmaya çalıştık.” dedi.

Çardak, “Tur atladığımız için mutluyuz fakat asıl konsantre olduğumuz Ankara Demir maçı. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Isparta karşılaşmasını mağlubiyet olarak görebiliriz ama maçın ikinci dakikasından 97. dakikasına kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran, deplasmanda rakibine hükmeden, stratejilerini sahada doğru uygulayan, bol pozisyona giren ancak bunlardan yararlanamayan bir Muşspor vardı. Bu performans bize ileriye dönük çok güçlü mesajlar verdi.” ifadelerini kullandı.

AMAÇ KAZANMAK

Muşspor’un hedefi, kupa galibiyetini anlamlandırmak ve Ankara Demirspor karşısında da kazanarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak. “Bu ligin en dominant futbolunu oynayan takım olma yolunda ilerliyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimize karşı stratejik planlarımız, hamlelerimiz ve taktik çalışmalarımız devam ediyor. Yarın yapılacak ter antrenmanıyla tüm hazırlıklarımız tamamlanmış olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

Muşspor, yarın yapacağı ter idmanı ile maç saatini beklemeye başlayacak.