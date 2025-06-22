Haberler

Muşspor, Erkam Reşmen ile anlaştı

Muşspor Kadrosunu Tecrübeli Bir Defans Oyuncusu ile Güçlendiriyor

Muşspor, TFF 2. Lig’de yer alan takım olarak kadrosunu deneyimli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezonda Kastamonuspor formasını giymiş olan 35 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandığı bilgisi sarı-beyazlı kulüp tarafından duyuruldu. Bu yeni transferle birlikte, Muşspor’un yeni sezonda savunma hattı deneyimli bir isme emanet edilecek.

Erkam Reşmen’in Kariyeri ve Beklentiler

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz” denildi. Erkam Reşmen, kariyeri boyunca Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi önemli kulüplerin formasını giymişti. Bu tecrübeli futbolcunun, Muşspor’un savunmasında büyük katkı vermesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’ı Vurduk” Dedi

Ekim 1986'da Sunday Times, nükleer bilimci Mordechai Vanunu'nun ifşalarıyla İsrail'in gizli nükleer programını ortaya çıkardı; Vanunu daha sonra casusluktan yargılanıp 18 yıl hapse mahkum edildi.
Haberler

Manisa’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kırkağaç'ta çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.