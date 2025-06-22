Muşspor, Erkam Reşmen ile anlaştı

Muşspor Kadrosunu Tecrübeli Bir Defans Oyuncusu ile Güçlendiriyor

Muşspor, TFF 2. Lig’de yer alan takım olarak kadrosunu deneyimli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezonda Kastamonuspor formasını giymiş olan 35 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandığı bilgisi sarı-beyazlı kulüp tarafından duyuruldu. Bu yeni transferle birlikte, Muşspor’un yeni sezonda savunma hattı deneyimli bir isme emanet edilecek.

Erkam Reşmen’in Kariyeri ve Beklentiler

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz” denildi. Erkam Reşmen, kariyeri boyunca Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi önemli kulüplerin formasını giymişti. Bu tecrübeli futbolcunun, Muşspor’un savunmasında büyük katkı vermesi bekleniyor.