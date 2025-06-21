Haberler

Muşspor, Erkam Reşmen ile Anlaştı

MUŞSPOR KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

TFF 2. Lig takımlarından Muşspor, tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile kadrosunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor’un formasını giyen 35 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı bildirildi. Sarı-beyazlı ekip, yeni sezonda savunma hattını deneyimli isme emanet edecek.

TARAFTARA MÜJDE

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz” denildi.

İKİNCİ LİGDE DENEYİM

Muşspor’un yeni transferinin kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi önemli kulüplerin formasını giydiği ifade ediliyor. Bu transfer, Muşspor için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alıp düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Olay sırasında toplam 21 kişi bulunuyordu.
Haberler

Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki ikametinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.