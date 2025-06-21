Muşspor, Erkam Reşmen ile Anlaştı

MUŞSPOR KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

TFF 2. Lig takımlarından Muşspor, tecrübeli savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile kadrosunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor’un formasını giyen 35 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı bildirildi. Sarı-beyazlı ekip, yeni sezonda savunma hattını deneyimli isme emanet edecek.

TARAFTARA MÜJDE

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamız altında göstereceği mücadele için kendisine başarılar dileriz” denildi.

İKİNCİ LİGDE DENEYİM

Muşspor’un yeni transferinin kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Bursaspor gibi önemli kulüplerin formasını giydiği ifade ediliyor. Bu transfer, Muşspor için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.