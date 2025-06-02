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Muşspor, Fatih Çardak ile devam ediyor

MÜŞSPOR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Muşspor, TFF 3. Lig’de gerçekleştirdiği play-off finalinde Balıkesirspor’u 2-0 yenerek 2. Lig’e yükseldi. Bu önemli başarıda büyük rol oynayan teknik direktör Fatih Çardak ile iş birliğini sürdürme kararı alındı. Kulüp, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk elde eden takımın başında bulunan Fatih Çardak ve ekibiyle devam etme konusunda uzlaşı sağladı.

Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, yeni sezon için yapılan anlaşmayı duyururken, teknik ekibin sağladığı katkılara dikkat çekti. Cengiz, “Şampiyonluğumuzun mimarlarından olan teknik ekibimizle yeni sezonda da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü ve inançlı bir Muşspor için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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