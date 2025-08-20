Muşspor, Mardin Maçına Hazırlanıyor

KAMP DÖNEMİNİN TAMAMLANDIĞI AÇIKLANDI

Muşspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üç etaplı kamp sürecini başarıyla tamamladı ve hafta sonu oynanacak Mardin 1969 Spor maçına odaklandı. Sezon başlangıcında belirlenen hazırlık programı çerçevesinde Muş’ta, ardından Afyon ve Bolu’da kamplar düzenleyen Muşspor, hazırlık maçlarıyla sezona hazırlığını sağladı. İlk etapta takımın fiziksel durumu, performans testleriyle değerlendirildi; ikinci ve üçüncü kamplarda ise taktiksel, mental ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARIYLA KAMPA DEĞERLENDİRMESİ

Takım, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde Mardin 1969 Spor ile oynanacak sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Çardak, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti ve “Oynadığımız 5 hazırlık karşılaşmasında oyunun dokusunu sahaya yansıtabilen, yeni gelen oyuncularla geçen sezonun başarılı ekibinin uyum sağladığı bir kamp dönemi yaşadık. Takım ruhunun bütünleşmesi açısından çok verimliydi. Ortaya koyduğumuz performans bizi ileriye dönük mutlu edecek mesajlar verdi” dedi. Ayrıca, takımın fiziksel olarak istenilen seviyeye ulaştığını vurgulayan Çardak, “Ufak tefek eksikliklerimiz olsa da 35 günlük kamp sürecinde Mardin maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızla bütünleşerek geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir hikayeyi hep birlikte yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK MAÇLARININ AMACI VE SONUÇLARI

Çardak, hazırlık maçlarının sonuç odaklı olmadığını hatırlattı. “Hazırlık maçlarında amacımız eksikleri görmek ve oyun felsefesini sahaya yansıtmaktı. Bu süreçte en çok kazanmaya yakın, en çok pozisyon bulan ve oyunu domine eden bir Muşspor vardı. Taraftarlarımızın güveni tam olsun” şeklinde konuştu.