Muşspor, Stanley Ohawuchi İle Yeniden Anlaştı

MUŞSPOR’UN FORVETİ İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ

TFF 2. Lig’in yeni ekibi Muşspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna eklediği forvet oyuncusu Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı. Kulüp, hucum hattında önemli bir yere sahip olan Stanley Ohawuchi’nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Stanley Ohawuchi ile yeni sezonda da yola devam etme kararı alınmıştır. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz” denildi. Tecrübeli santrfor, takımın TFF 2. Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayarak 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.