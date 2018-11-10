Muş’ta FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muş’ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 kişi operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır.”

TRT