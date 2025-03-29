Mustafa Akbaş’a 100. Maç Kutlaması

FORMASI VE ÇİÇEKİ İLE ANILDI

Erzurumspor FK, 100. maçına çıkan Mustafa Akbaş’ı unutmadı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, maçı öncesinde kaptana isminin bulunduğu forma ve çiçek takdim etti.

TEBRİKLER VE İYİ DİLEKLER

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Şanlı formamız altında yüzüncü maçını tamamlayan takım kaptanlarımızdan Mustafa Akbaş’ı tebrik ediyor; büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. İyi ki bizimlesin Mustafa Akbaş. Emeklerin, fedakarlıkların için teşekkür ediyoruz Kaptan” ifadeleri kullanıldı.