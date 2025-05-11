Mustafa Alper Avcı: “Beşiktaş karşısında oynamak zor.”

TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ALPER AVCI’NIN BEŞİKTAŞ MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, karşılaştıkları sakatlıklara rağmen iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi. Avcı, “Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaşan Avcı, “Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Hafta içinde, top rakipteyken 5-3-2, top bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denedik. Ali Yavuz’un sahada kaldığı süre boyunca tam istediklerimizi yapamasak da iyi işler yaptık. Ancak sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken zayıf kaldık. Kazanamadığımız dönen toplar da Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı” dedi.

GELECEK SEZON HEDEFLERİ

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edeceklerine vurgu yapan Avcı, takımda kalacak oyuncularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. “Kendi takımımızdan 1-2 oyuncu Beşiktaş’ta forma giyseydi Semih gibi, Mustafa gibi ilgi görebilirdi” diyen Avcı, rakiplerinin ideal kadro ile sahaya çıktığını hatırlattı. Takım içinde 7 veya 8 oyuncunun Süper Lig’de oynamaya devam edeceğini düşündüğünü belirten teknik direktör, “Belki birkaç oyuncu Avrupa takımlarının dikkatini çekebilir. Bunun yanı sıra kadromuzu altyapımızdan gelen genç oyuncularla zenginleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

OLSZKAER HAKKINDAKİ Düşünceleri

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile olan ilişkisini de hatırlatan Avcı, “Bize gösterdiği saygıdan dolayı Solskjaer’e teşekkür ettik. Kendisini İngiltere’den de tanıyorum. Türk futboluna yakışan, Türkiye’de olması gereken bir karakter. Beşiktaş seyircisine de teşekkür ediyorum. Saha içerisinde bize gayet saygılılardı ve sonunda da alkışladılar” diyerek sözlerini sonlandırdı.