Mustafa Alper Avcı: “Bu Son Maçımdı”

TEKNİK DİREKTÖRÜN VEDA AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Gaziantep FK ile oynanan maç sonrasında “Bu benim son maçımdı” açıklamasında bulundu. Maçta 2-2’lik sonuç aldıklarını belirten Avcı, “Kısa vadede kulübün önümüzdeki yılla alakalı plan ve projesi belirlenecek. Süreç doğru yönetilirse her şey düzelecek ve bu takım yeniden Süper Lig’e çıkmak için en büyük aday olacaktır” dedi.

SEZON SONU DEĞERLENDİRMESİ

Avcı, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Gaziantep FK ile keyifli bir karşılaşma oynandığını söyledi. Sezon sonunun kendileri için önemli olduğunu belirten teknik direktör, “Kasımpaşa maçı ile başlayan serüvende aynı yerdeyim. Sezon sonu ligden düşsek dahi camianın alkışladığı bir takım olacağını söylemiştim. Bütün kulüp personeline teşekkür ediyorum. Oyuncular geldiğimiz gün itibariyle öğrenmeye istekli, sahada söylediklerimizi yapmaya hazırdılar” şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARA VURGU

Zorlu süreçlerden geçtiklerini kaydeden Avcı, genç oyunculara büyük bir güven duyduklarını ifade etti. “Yönetim kurulu kararıyla Galatasaray maçında sahadan çekildik, ardından gelen puan silme cezası ve oyuncuların ayrılmasıyla ‘Baharı beklerken kışımız sert geçti’ dedik” dedi. Takımın 17 yaş ortalamasıyla oynadığını belirten Avcı, kulüp çalışanlarına da emekleri için teşekkür etti. Ayrıca, “15 yaşında Süper Lig’de süre alan oyuncularımız vardı. Bu gençler gelecek sezon Adana Demirspor’un geleceğini temsil edecek” şeklinde sözlerine devam etti.

VEDA SÖZLERİ

Son maçı olduğunu tekrar vurgulayan teknik direktör, “Bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Güzel 4 ay geçirdik, umarım Adana Demirspor’a hak ettiği günlerde yeniden bir arada olmak üzere hoşça kal diyorum” diyerek sözlerini noktaladı.