Mustafa Alper Avcı: “Sezgin Beşiktaş zor.”

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, yaşadıkları sakatlıklara rağmen sahaya yansıttıkları mücadeleyi değerlendirdi. Avcı, “Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil” dedi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, maçın zorluk derecesini bildiklerini vurguladı.

MAÇ ANALİZİ

Avcı, “Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Hafta içinde hazırlıklarımızda top rakipteyken 5-3-2, bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denedik. Ali Yavuz’un oyunda kaldığı sürede istediğimiz gibi olamadık ama iyi işler de yaptık. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken zayıf kaldık. Kazanamadığımız dönen toplar Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecekleri hatırlatıldığında, Avcı, takımda yer alan oyuncuların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Kendi takımımızdan 1-2 oyuncu Beşiktaş’ta forma giyseydi, Semih gibi, Mustafa gibi ilgi görebilirdi. Rakibimiz bugün ideal 11’i ile sahaya çıktı. Takım içerisinde 7 veya 8 oyuncunun Süper Lig’de devam edeceğini düşünüyorum. Belki birkaç oyuncu Avrupa takımlarının dikkatini çekebilir. Ayrıca kadromuzu alt yapımızdan gelen genç oyuncularla zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

OLMAK İÇİN GEREKEN BİR KARAKTER

Adana Demirspor’un teknik direktörü, Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere’de çalıştığı dönemi hatırlatan Avcı, “Bize gösterdiği saygıdan dolayı Solskjaer’e teşekkür ettik. Kendisi Türk futboluna yakışan, Türkiye’de olması gereken bir karakter. Beşiktaş seyircisine de teşekkür ediyorum. Saha içerisinde bize saygılıydılar ve sonunda da alkışladılar” şeklinde sözlerini tamamladı.