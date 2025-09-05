Mustafa Alper Avcı, Türk Futbolunu Eleştirdi

TÜRK FUTBOLU AVRUPA’DA GERI KALIYOR

İngiltere’de birçok kulübün altyapısında antrenörlük yapmış ve şu an İstanbulspor’un teknik direktörlük görevini sürdüren Mustafa Alper Avcı, Türk futbolunun yapısal ve oyun anlamında Avrupa’nın birçok liginin gerisinde kaldığını vurguladı. Manchester City, Chorley ve Port Vale gibi kulüplerdeki deneyimlerinin ardından İstanbulspor’un eğitim anlayışını geliştirmek için çaba gösterdiğini belirten Avcı, futbolun temelinin disiplin, planlama ve genç oyunculara güven olduğunu ifade etti. Avcı, İstanbulspor’un hedefleri ve Türk futbolunun geleceği hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

İSTANBULSPOR’UN KÖKLÜ TARİHİ VE HEDEFLERİ

Mustafa Alper Avcı, İstanbulspor’un köklü yapısını ve hedeflerini değerlendirirken, “Tarihsel bir geçmişi olan köklü bir camiaya sahibiz. Bu camiada görev yapmak mutluluk verici. Geçtiğimiz sene mevcut kadrodan ayrılan oyuncularımız oldu. Bu isimlerin yerine yeni oyuncular dahil ettik. Hepsi alt yaş gruplarında, kendi takımlarında ve milli takımlarda potansiyeli olan yüksek yeteneğe sahip oyuncular” dedi. Amacının rekabetin içinde olmak, genç oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk futbolunu dünya futboluna tanıtmak olduğunu vurguladı.

PROBLEM ÇÖZEBİLEN OYUNCU PROFİLİ HEDEFİ

Oyun anlayışı hakkında bilgi veren Avcı, savunma ve hücumun birbirinden ayrılamaz olduğunu belirtti. “Oyunun içinde savunma ya da hücumu ayırt edemezsiniz. O yüzden disiplin anlamında sahada bizim ne istediğimizi bilen ve sorun çözebilen bir oyuncu profili oluşturmak amacımız” diye konuştu. Bu bağlamda, sahada anlık problemleri çözebilen, analitik zekaya sahip oyuncular yetiştirmek istediklerini aktardı.

PLANLAMA VE SABIR ÖNEMLİ FARKLAR

Avcı, Türkiye ile İngiltere arasındaki en büyük farkın planlama ve sabır olduğunu vurguladı. “Türkiye ve İngiltere arasında ciddi bir fark var. Türkiye’deki en büyük eksiklerimizden bir tanesi kulüp kimliğinin olmaması. İngiltere’de oyuncular, küçük yaşlardan itibaren kulüp çatısı altına girdiğinde kendini o kulübe ait hissediyor ve eğitim süreçleri doğru yönetiliyor” şeklinde bilgi verdi.

KISA VADELİ BEKLENTİLERİN ZARARI

Türkiye’ye döndüğünde en çok hangi konuda zorlandığını aktaran Avcı, “Türkiye’de genel anlamda skor odaklı, kısa vadeli sonuç bekleniyor. Oyun gelişimi için zaman gerekiyor” diye belirtti. Altyapıdan oyuncu çıkaramamanın başlıca nedeninin ise doğru eğitimin olmaması olduğunu belirtti. “Antrenör eğitimi yetersiz olduğu için birçok antrenör kendini geliştirmek amacıyla yurt dışına gitmek zorunda kalıyor” dedi.

INGILTERE’DE OYUN HIZI FARKLILIĞI

Avcı, Türkiye ile İngiltere arasındaki oyun hızlarına dikkat çekti ve “İngiltere Premier Lig’de oyunun hızı, pasın hızı, düşünce hızı, taktiksel zeka ciddi farklılık oluşturuyor” açıklamasını yaptı. Türk futbolunun transfere bağımlı hale geldiğini ve bu durumun sürdürülebilir başarıyı engellediğini belirtti.

TARAFTAR VE SOSYAL MEDYA BASKISI

Türkiye’deki kulüplerin Avrupa’da başarı elde edememesinin sebeplerini de açıklayan Avcı, taraftar ve sosyal medya baskısının büyük bir engel oluşturduğunu aktardı. “Ülkemizde scouting departmanı yeterince gelişmiş değil. Bu nedenle doğru oyuncu profilleri seçilemiyor.” dedi.

ALTYAPIYA YATIRIMIN ÖNEMİ

Kulüplerin ekonomik durumu ve altyapıya yatırım yapmanın zorunluluğu üzerinde duran Avcı, “Altyapıya yatırım yapmadığımız her gün bizler adına zarar” ifadesini kullandı. “Altyapıda doğru antrenör profilleri oluşturmalıyız. Bu, sürdürülebilir başarı için şart” dedi.

EDERSON VE İLKAY’IN TRANSFERLERİ

Manchester City’den Fenerbahçe’ye transfer olan Ederson ile Galatasaray’a giden İlkay Gündoğan hakkında konuşan Avcı, “Bu oyuncular Türk futboluna mutlaka katkı sağlayacaklardır” ifadesini kullandı. Takımların doğru kadro inşasına dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMDA İSTİKRAR VE GELECEK

A Milli Takım’ın performansını değerlendiren Avcı, milli takımda istikrar olduğunu ve bu durumun oyun gelişimine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılması için sebep olmadığını belirten Avcı, “Doğru adımlar attığımızda çok daha başarılı bir takım göreceğiz” dedi.