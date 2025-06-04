Mustafa Ayyorkun, İran’da kaza geçirdi

GENÇ SPORCUNUN TRAJEDİK KAZASI

Spor Toto Bisiklet Takımı’nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran’da katıldığı etkinlikte yaşadığı kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun’un İran’ın Tebriz kentinde gerçekleştirilen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında meydana gelen bir kazada ciddi yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bilgisi verildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Açıklamada, “Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı’na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” sözlerine yer verildi. Bisiklet dünyasında büyük bir kayıp olarak görülen bu olay, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.