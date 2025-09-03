Mustafa B. Kızına Tüfekle Ateş Etti

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşanan olay, dikkat çekici bir saldırıya sahne oldu. Bir baba, elinde tüfekle kızı Nilgün K.’yi hedef aldı. Olay anı çevredeki insanların cep telefonlarıyla kaydedildi ve saniye saniye görüntülendi. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar hemen babaya müdahale ederek darp etti. Mustafa B. yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN SEBEBİ NEYDİ?

Mustafa B.’nin, boşanma aşamasında olduğu eşinden dolayı kızıyla problem yaşadığı iddia ediliyor. Ayrıca, babanın kızı hakkında “kötü yola düşmek” ve “uyuşturucu satıcılığı” gibi suçlamalarda bulunduğu öne sürülüyor. Bu tartışmaların bir sonucu olarak gerçekleşen silahlı saldırı, bölgedeki insanlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

YARALANANLAR VE HASTANE DURUMU

Olayda bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Aynı zamanda, olay sonrası yaralanan Mustafa B. da hastaneye götürüldü ve onun durumunun da kritik olmadığı bildirildi.