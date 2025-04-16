Mustafa Berkay Çırak Aranıyor, Yardım Edin

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Ula ilçesinde 72 saatten fazladır kendisinden haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak’ın bulunması için Afad, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, esnaf olan Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitmiş. Kendisiyle bir daha iletişim kuramayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirmiş.

JANDARMA VE AFAD HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri hemen harekete geçerek bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde, 72 saat boyunca kendisinden haber alınmayan Çırak’ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü belirlendi. Bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adam o esnada yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK BEKLENİYOR

Jandarma tarafından yapılan arama faaliyetlerine AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek sağlıyor. Yetkililer, bölgede herhangi bir iz veya bilgiye ulaşmaları durumunda vatandaşlardan en yakın güvenlik birimine bilgi vermelerini istiyor. Mustafa Berkay Çırak’ın ailesi ve yakınları ise endişeli bir şekilde güzel bir haber bekliyor.