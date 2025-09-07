Mustafa Beydoğan, Seyahati Sevmeyi Öğrendi

YURT DIŞI SEYAHATLERİNE TUTKUYLA BAŞLADI

Ankara’da doğuştan görme engelli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Musa Beydoğan (38), Avrupa Birliği (AB) projesi aracılığıyla 2016 yılında ilk defa yurt dışına çıkıp Belçika’ya gitti. Bu ilk ziyaretin ardından Beydoğan’ın yurt dışı seyahatleri giderek bir tutku haline dönüştü. Geçen süre zarfında, 17’si ailesiyle birlikte olmak üzere toplamda 41 ülke gezdi. Ankara Cumhuriyet Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Beydoğan, 15 yıl Kalaba Meslek ve Teknik Anadolu Kız Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra Halk Eğitim Merkezi’nde görev aldı.

İLK SEYAHATİNİN DÖNÜM NOKTASI

Beydoğan, 40 günlükken görme engelli olduğunu anladığını ifade ederek, “Ailem ilk önce göz tedavim için çaba içine girdi ama sonuç değişmedi” dedi. Eğitim hayatının başındaki zorluklardan bahseden Beydoğan, öğretmen olarak meslek hayatına atılmadan önce farklı hedefleri olduğunu, ancak “Öğretmen olmak isteyen kim?” dediğini aktardı. 2016 yılında, tek başına katıldığı bir Avrupa Birliği projesi sonrası seyahat etme tutkusunu keşfettiğini belirterek, “Bu yolculukta Paris’te yaşayan teyzemi ziyaret ettim ve onun önerisiyle sınırsız ulaşım kartı aldım” dedi. Bu süreçte insanlarla tanışma ve kendi rotasına sadık kalarak yol alma becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

DÜNYAYI GÖZLERİYLE DEĞİL YAZILARIYLA GÖRMEK

Hindistan, Pakistan, Nepal gibi ülkelere seyahat ettiğini belirten Beydoğan, “Tayland, Malezya, Singapur bu gezinin bir parçasıydı. Sonrasında Japonya, Güney Kore ve Filipinler gibi çeşitli ülkeleri keşfettim. Yolculuklarımı baştan sona kendim organize ettim” diye konuştu. Beydoğan, tarihi yerleri görmemiş olsa da, yazarların gözünden dünyayı anlama fırsatı bulduğunu ifade etti. “Eyfel Kulesi’nin tepesinde, Paris manzarasını göremem ama orada olanların kaleme aldıklarını okuyarak kendi gözümden görmüş oluyorum” dedi.

AİLEYLE YOLCULUKLARINDAKİ DENEYİMLERİ

Eşi Arzu Beydoğan ile hayatını birleştirdikten sonra daha fazla ülke keşfettiklerini dile getiren Beydoğan, “Kızımız şu ana kadar 17 ülke gördü ve biz onu yanımızdan eksik etmedik. Seyahatlerimizi ona göre düzenledik, mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Ayrıca, seyahat ettikleri ülkelerin kısa tanıtımlarını paylaştıkları bir YouTube kanalı oluşturduklarını belirtti. Arzu Beydoğan ise, gezmelerinde gördüklerini eşine anlatmak için büyük bir işbirliği içinde olduklarını vurgulayarak, “Hayatımızda yola çıkmaktan korkmuyoruz. Olumsuz düşünceler bizi etkileyemez” dedi.