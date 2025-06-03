Mustafa Bingöl, Resim Yarışması’nı Kazandı

DEPREM SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Deprem felaketi sonrasında evleri yıkılan 17 yaşındaki Mustafa Çağkan Bingöl, ailesiyle birlikte Hatay’dan Kayseri’ye taşındı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Antakya’daki evleri zarar gören Bingöl, annesi, babası ve ablasıyla Kayseri’deki halasının yanına yerleşti. İki yıl boyunca sanatına yönelen 11. sınıf öğrencisi Bingöl, Resim Bölümünü kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN YARIŞMA

Kayseri Gençlik Merkezi’nde düzenli olarak resim kursuna katılan Bingöl, eğitmeninin fark etmesiyle Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ile Çin’in Ankara Büyükelçiliği destekli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı “Hayalimdeki Çin Resim Yarışması”na başvurdu. Çizdiği yağlıboya tablosu ile katıldığı yarışmada 4’üncülük elde eden Bingöl, bu başarıyla çocukluk hayali olan Çin seyahatini kazanmayı başardı. Ödül töreni 22 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek ve genç ressamın Çin yolculuğu 2 Temmuz’da başlayacak.

RESMİNİ ANLATTI

Bingöl, depremden sonra Kayseri’ye geldikten sonra hayallerine ulaşmak için çaba harcadığını belirtti. Resim sanatına ilgi duymasını ablasına borçlu olduğunu aktaran Bingöl, “Ortaokulda güzel sanatlar lisesine hazırlanan bir arkadaşım vardı, onun sayesinde eskiz defterleri tutmaya başladım. Kayseri’ye geldikten sonra profesyonel eğitim almaya başladım ve şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne girmek istiyorum” dedi. Kurs öğretmeninin tavsiyesiyle yarışmaya katıldığını ifade eden Bingöl, “Yarışmaya son bir hafta kala katıldım. Bir haftada resmi tamamladım. Hocam bu süreçte bana çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Mustafa Çağkan Bingöl, Türkiye genelinde yapılan yarışmada 4’üncü olarak büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi. Resminin teması üzerinde durarak, “Resmin bir tarafına modernleşmeyi, diğer tarafına gelenekselliği yerleştirmek istedim. Sağ tarafında modernleşmiş öğelere; 4 kişilik turist gemileri, modern binalar ve dronlar yer alıyor. Sol tarafında ise geleneksel binalar ile uçurtma festivallarını betimledim. Çin, modernleşmeyi ve gelenekselliği bir arada yaşayabilen bir ülke. Bu benim ilgimi çekiyor. Resim yarışması sayesinde çocukluktan beri hayalini kurduğum fırsatı elde ettim, bu yüzden mutluyum” ifadelerini kullandı. Kurs öğretmeni Ayhan Karademir, Bingöl’e destek verdiği süreçte öğrencisinin özverili çalışıyor olmasının bu başarıyı getirdiğini belirtti.