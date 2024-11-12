Mustafa Bıyık’ın Partisi Artık Belli!

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA VE CHP’YE KATILIM

İki dönemdir İYİ Parti adayı olarak Yomra Belediye Başkanı görevini sürdüren Mustafa Bıyık, 30 Nisan’da partisinden istifa etmişti. Bıyık’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılımı, CHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklandı. Özel, Bıyık’a rozetini takarken “İYİ Parti’den istifa eden Mustafa Bıyık baba evine dönmüştür” şeklinde ifadeler kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜRECİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık, istifası sonrası bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı. Bıyık, “Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konu. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.