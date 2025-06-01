Mustafa Canbey, Havran Ovası Projesi’ni eleştirdi

HAVRAN OVASI SULAMA PROJESİ HAKKINDAKİ SORUNLAR

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi’nin ikinci kısmıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canbey, Havran’da düzenlediği basın toplantısında projenin yıllar önce başlatıldığını, ancak uzun süredir bekletildiğini ve projenin finansmanı için alınan boruların şu anda atıl durumda olduğunu belirtti.

BAŞKANLIK TARAFINDAN SAĞLANAN FONLAR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 60 milyon lira ödenek sağladığını dile getiren Canbey, “Havran Ovası 2. Kısım Sulama Projesi için gerekli finansman sağlandı. O dönem hem AK Parti’li Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, hem Valiliğimiz hem de DSİ ile bir protokol imzalandı. Bu protokolle boru temini ve döşeme sorumluluğu BASKİ’ye verildi. 9 bin 300 metrelik boru temin edildi fakat yalnızca 350 metrelik kısmı döşendi. Geriye kalan borular, Havran ilçemizin Büyükdere mahallesi girişindeki depoda çürümeye terk edilmiş durumda” şeklinde konuştu.

İLERLEME OLMADIĞINI VURGULADI

BASKİ’nin boruların döşenmesi konusunda söz verdiğini fakat herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade eden Canbey, “Üstelik şimdi de protokolün iptali için Valiliğe başvuruda bulundular. Hem söz verip hem işi yapmamak, ardından da suçu bizim üzerimize yıkmaya çalışmak siyasi sorumluluktan kaçmaktır.” dedi. Seçim döneminde sulama sistemlerinin tamamlanacağına dair vaatlerin hatırlatıldığı açıklamada, “Bugün gelinen noktada borular yerinde duruyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Biz bu işin takipçisiyiz.” ifadesini kullandı.

HALKIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMA VAADI

Canbey, yatırımın heba edilmesine sessiz kalamayacaklarını belirterek, “Gerekirse bu durumu kamuoyunun takdirine bırakırız ama susmayız. Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu borular çürümeye terk edilemez. Verdiğiniz sözleri yerine getirin.” şeklinde uyarıda bulundu. Basın açıklamasında, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve çeşitli AK Parti ilçe başkanları ile çok sayıda muhtar ve oda başkanının da hazır bulunduğu dikkat çekti.