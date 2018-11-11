Mustafa Cengiz: Bize karşı ittifak kurdular

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TRT Spor’a verdiği özel röportajda PFDK’nın verdiği cezalara sert tepki gösterdi.

Fatih Terim’in uluslararası bir marka olduğunu söyleyen Cengiz, “Hocamızı PFDK’ya sevk etmesinler, beni etsinler” dedi.

İşte Cengiz’in açıklamalarından satır başları;

“Salı günü basın toplantısı düzenleyeceğiz. Verilen cezaları asla kabul etmiyoruz. Galatasaray’a karşı ittifak olmaya çalışıyorlar, bunu görüyoruz. Hiç suçu olmayan Donk ve Rodrigues’e de yapıldı. Ceza ile cürüm eşit olmalı”

“HOCAMIZI SEVK ETMESİNLER, BENİ ETSİNLER”

“Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum.”

“TÜRK FUTBOLUNU YIPRATIRSINIZ”

“Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. Zümrüdü Anka Kuşu gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray’ı kimse engelleyemez. Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray’ı değil Türk futbolunu yıpratırsınız.”

“CEZALAR EŞİT OLMALI”

“Galatasaray’a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray’ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız. Galatasaray 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı”

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