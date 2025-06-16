Mustafa Çubuk, Pideci, Sıcak Zorlanıyor

HAVALARIN SICAKLADIĞI GÜNLERDE ZORLUK YAŞIYOR

Eskişehir’de pidecilik yapan Mustafa Çubuk, uzun yıllar boyunca çalıştığı taş fırının karşısında sıcak havalarda büyük zorlukla karşılaşıyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar yükselmeye başladı. Halihazırda 30 dereceyi geçen hava sıcaklıkları bir hayli hissediliyor. Mustafa Çubuk, yaklaşık 400 derecede çalışan fırının başında yaz kış demeden mesai yapmaya devam ediyor.

PİDECİ YAZ GÜNLERİNİ ZOR ATLATIYOR

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte işinin daha da zorlaştığını belirten Çubuk, dükkânın kapısından ve camından içeriye giren hafif rüzgârlarla serinlemeye çalışıyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Havalar tekrar sıcaklamaya başladı. Biz de burada 350-400 derece fırının karşısında çalışıyoruz. Oldukça sıcak. Yazın gelmesi, havaların ısınmasıyla işlerimiz zorlaşıyor ama biz alışkınız.” diyor. Çubuk, fırın başında her gün 10 saat çalıştığını ve “Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz.” ifadesini kullanıyor. Küçüklüğünden beri bu işe alıştığını ve 40 yıldır fırının başında bulunduğunu da ekleyerek, “Klimamız yok, camlarımız ve kapımız açık. Her babayiğidin harcı değil.” şeklinde konuşuyor.