Mustafa Dalcı: 1 Puan Bizi Üzdü

ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig’de lider konumda bulunan Kocaelispor ile karşı karşıya geldi ve bu mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Maç sonrasında Ankaragücü’nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımının performansını değerlendirdi. “Puan veya puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna bakınca 1 puana üzüldük” ifadelerini kullandı.

MAÇ ANALİZİ

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında gerçekleşen bu karşılaşmada Ankaragücü, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Dalcı, Kocaeli deplasmanının zorluklarına dikkat çekerek, “Kocaelispor’un ve bu atmosferin çok zor olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hangi şartlarda olursa olsun Kocaeli deplasmanı zordur” dedi. Ayrıca, Kocaelispor’un liderlik konumuna da vurgu yaptı, “Kocaelispor bugün liderse sonuna kadar hak ettiğini açıkça söyleyebilirim. Bulundukları yer tesadüf değil” şeklinde konuştu.

POZİSYONLAR VE MAÇ SONUCU

Dalcı, takımının performansına değinirken, “Maça gelirsek; planımız, oyunumuz tıkır tıkır tuttu. İlk yarı maçı bitirebilirdik. 3-4 ciddi pozisyonumuz vardı, birini değerlendirdik. Genel anlamda 90 dakika boyunca 5 net pozisyonumuz vardı. Kocaeli’nin böyle net pozisyonu yoktu” dedi. Dalcı, takımının mücadele ettiğini ve oynanan oyunun 3 puanı hak ettiğini belirterek, “Çok seviniyorum desem yalandır. Oyuncularım da, bende üzgündük. Ama bir puan önemli” cümlesi ile sözlerini tamamladı.