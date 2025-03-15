Mustafa Dalcı: “Bireysel Hatalar Yenilgiyi Getirdi”

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Iğdır FK ile oynanan maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Kazanmak için aslında ilk yarı oyun içerisinde bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama yediğimiz gollere baktığımızda hepsi bireysel hatalar” şeklinde konuştu. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Iğdır FK’ya 4-0 yenildi.

DUYDUĞU ÜZGÜN RESSAMLIĞI

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalcı, “Üzgünüz. Ankaragücü’ne yakışmayacak bir skor. Dolayısıyla çok üzgün olduğumuzu ifade edebilirim” diyerek hislerini dile getirdi. Takımın ilk yarıda bazı iyi şeyler yaptığını düşündüğünü ancak yedikleri gollerin tamamen bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti.

DURGUNLUK VE DEMORALİZASYON

İkinci yarıda oyunu düzeltmek için çeşitli hamleler yaptığını anlatan Dalcı, “Ancak maalesef birinci bölgedeki geçişlerde yaptığımız bireysel hatalarla kontrolü kaybettik ve dağıldık” dedi. Takımın ciddi anlamda demoralize olduğunu ve o an itibarıyla futbol maçının sonlandığını aktardı. Ayrıca, “Oyuncuların özgüveni yıkıldı. Skorun dezavantajı oyuncularımızın üzerinde çok ciddi bir baskı yaptı. Toparlayacağız, yapacak bir şey yok” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

DESTEK GEREKEN DURUM

Dalcı, futbolcuların özgüvenini sahaya yansıtabilmek için onlara destek olmanın gerekliliğine dikkat çekti ve “Başka bir çaremiz yok şu anda” dedi. Bu şekilde takımın zor günlerden geçebileceğini ama toparlanmanın mümkün olduğunu ifade etti.