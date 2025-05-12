Mustafa Demir, “Huzurlu Türkiye’ye ulaşacağız,” dedi

TERÖR BELASINDAN KURTULMA HEDEFİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri’de düzenlediği toplantıda bir dizi önemli açıklamalarda bulundu. Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz” dedi. Ülkenin önemli ve kritik dönemlerden geçtiğini ifade eden Demir, terör belasından kurtulma vurgusu yaptı ve “İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah’ın izniyle kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ

Demir, toplantıda yerel yönetimlerin önemini dile getirerek, Kayseri’nin bu konuda sahip olduğu değerlerin altını çizdi. “Bu şehirde bulunmaktan, siz değerli arkadaşlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullanan Demir, aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını dört gözle beklediklerini belirtti. “Hepimiz o açıklamalarını bekliyoruz. İnanıyorum ki önemli kararlar alacağız” dedi.

ULUSLARARASI GÜÇ OLMA HEDEFİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, konuşmasında, “Allah’ın izniyle gün bugün, an bu an. İnşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan, bu musibetten asil milletimizi kurtardık kurtaracağız” şeklinde ifade etti. Akar, devlet iradesinin bu mücadelede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, “Örgütü feshet, silahları bırak. Örgüt fesh oldu, silahlar bırakılıyor” dedi. Bu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğini de sözlerine ekledi.

GENÇ NESİL İÇİN GELECEK VİZYONU

Akar, Türkiye’nin geleceği için önemli bir hedef belirleyerek, “Rahata ve huzura hep birlikte ulaşacak, kaynak kazanacağız. En önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız” açıklamasında bulundu. Ülkenin her alanda kalkınmasının altını çizen Akar, “86 milyon vatandaşımızın hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın, hep birlikte inşallah çok daha rahat, müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız” dedi.