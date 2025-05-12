Mustafa Demir, Terörle Mücadelede Birlik Vurguladı

ÇÖZÜM YOLUNDA BİRLEŞİK GÜÇ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri’de düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından Allah’ın izniyle kurtulmuş olacağız” dedi.

GELECEK İÇİN ÜMİT VERİCİ MESAJLAR

Mustafa Demir, Kayseri’deki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu gibi önemli isimlerin katıldığını belirtti. Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden büyük Türkiye’nin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak adına 2001 yılında başlatılmış bu sürecin dava bilinciyle yürüdüğümüz bu yolun hepimiz neferleriyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cumhurbaşkanının uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin güçlü bir aktör olmasına vesile olduğunu söyledi.

TECRÜBE VE VİZYONUN ÖNEMİ

Demir, Kayseri’nin çalışmaları ve vizyonunun önemi üzerinde durarak, “Ahi Evran’ın bütün değerleriyle yaşandığı bu şehirde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin huzurlu, kalkınmış bir geleceğine yönelik umutlarını ifade etti. Bu kapsamda almakta oldukları kararların önemine vurgu yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra konuyla ilgili bizzat açıklamaları olacaktır” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye’nin terör belasıyla mücadelesinde kararlı adımlarla ilerleyeceğini belirtti. Akar, “Allah’ın izniyle gün bugün, an bu an. İnşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan bu musibetten asil milletimizi kurtardık kurtaracağız” dedi. Devlet iradesinin göz önünde bulundurulduğunu ve silahların bırakılacağı süreç hakkında bilgi verdi.

GELECEĞE YATIRIM: HUZUR VE GÜVENLİK

Akar, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte gençlerin geleceği için büyük kazanımlar elde edeceklerini vurguladı. “Böylece çok ciddi bir şekilde zaman kazanacağız. Kaynak kazanacağız. En önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız. Herkes birlikte, Allah’ın izniyle asil milletimizin 86 milyon vatandaşının önemli bir refah içinde yaşayabilmesi için çaba sarf ediyor” diye devam etti. Huzura ulaşmanın herkesin ortak gayesi olduğunun altını çizdi.