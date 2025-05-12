Mustafa Demir, Terörle Mücadelede Umut Verdi

KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDAKİ ADIMLAR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri’ye yaptığı ziyaret sırasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah’ın izniyle kurtulmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

BİRİKİM VE TECRÜBE ÖNEMİ

Demir, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun katılımıyla önemli açıklamalarda bulundu. “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden büyük Türkiye’nin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak adına 2001 yılında başlatılmış bu sürecin dava bilinciyle yürüdüğümüz bu yolun hepimiz neferleriyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız sadece bizim kendi ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın en önemli liderlerinden biri olarak Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç haline getirmiştir” dedi.

KONUNUN CİDDİYETİNE VURGU

Demir, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, “Ahi Evran’ın bütün değerleriyle yaşandığı bu şehirde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğum bilmenizi isterim. Hepimiz o açıklamalarını bekliyoruz. İnşallah yarım asra varan bu terör belasından da Allah’ın izniyle kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA SÜRECİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, “Allah’ın izniyle gün bugün. İnşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan bu musibetten asil milletimizi kurtardık kurtaracağız. Bu beladan kurtulmak için Cumhur İttifakı vatanını, milletini sevenlerle bir araya gelerek mücadele ediyor” diyerek terör sorununa dair kararlılık vurgusu yaptı.

GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR YARATARAK

Hulusi Akar, “Bu şekliyle rahata ve huzura hep birlikte ulaşacak, çok ciddi bir şekilde zaman kazanacağız. Gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız” ifadeleriyle gençlerin geleceği için atılacak adımların önemini dile getirdi. Akar, her türlü sektörün büyümesine, güvenli ve müreffeh bir yaşamın sağlanmasına yönelik çalışmalara vurgu yaptı. “Amacımız, gayretimiz budur. İnşallah Allah’ımız halis niyetimizi, dualarımızı kabul edecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.