Mustafa Denizli’den açıklama

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının yıldız oyuncusu Trezeguet hakkında konuştu.

Denizli, “Teklif yapan takımın ödemede sıkıntı yaşattığını duyduk” dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligde kalan 24 puanın önemli bir bölümünü alacaklarını ifade ederek, bu hafta oynayacakları BB Erzurumspor’un da dirençli bir takım olduğunu söyledi. Takımın yıldızı Trezeguet’yi devre arasında satmadıklarını belirten Denizli, “Teklif yapan takımın ödemede sıkıntı yaşattığını duyduk” dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın bu sezonki genel performansını, yarın oynayacakları BB Erzurumspor maçını ve ikinci yarıdaki kötü seri hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında futbolseverlerin beklediğinin üzerinde futbol kalitesi ortaya koyduklarını söyleyen Mustafa Denizli, “Bunları yapınca puan cetvelinin üst sıralarında yer alıyorsunuz. Bunu ilk yarıda yaşadık. İlk yarıda çok talihsizlik yaşadığımız maçlar da oldu. Kaçırdığımız penaltıları gol yapabilsek ilk yarıyı lider bitiriyorduk. İkinci yarıda aynı grafiğin devam edeceğini düşündük. O amaçla çalışmalar yaptık. Hem gidebilecek hem de gelebilecek futbolcular için. Planlamış olduğumuz futbolculardan en önemli iki tanesini kadromuza katamadık. Bu da bize büyük zaman kaybettirdi. Yaklaşık 20 günlük süreç bizim aleyhimize gelişti. Kamuoyunda o sıralar Trezeguet’nin gitme durumu vardı. Planlarımızda da gideceğini varsayarsak en azından alternatif için bazı çalışmalar yapma durumundaydık. Trezeguet’nin takımda kalması hem onun adına hem de bizim adımıza sevindirici oldu. O dönem daha değişik tekliflerle karşılaşan futbolcularımız oldu. Çift taraflı değerlendirme yaptık, hem futbolcu hem kulübümüz adına. Bu arada iki tane futbolcumuz bizden ayrıldı. Onun dışında 3’ü kiralık olmak üzere 5 tane gelen arkadaşımız oldu. İkinci yarıya bu duygularla başladık” diye konuştu.

“Şu anda takım içinde pozitif atmosfer ve hava var”

İkinci yarıya çok iyi başlangıç yapan Çaykur Rizespor ile oynadıklarını ve bu maçtan sonra kötü serinin içine girdiklerini belirten Denizli, “İlk yarıda yakaladığımız çıkış serisinin tam tersi bir seri oldu. Bu seri uzun sürdü. Yaklaşık 6-7 haftalık sürdü. Bu hem psikolojik olarak hem de heyecan olarak negatif bir oluşuma neden oldu. Bunun sancılarını da bir hayli uzun yaşadık. Aşağı-yukarı 7 hafta yaşadık. Ondan sonra bir dönüş yakaladık ve grafiği hem oyun hem de skor olarak yukarıya taşıdık. Şu anda takım içinde pozitif bir atmosfer ve hava var” şeklinde konuştu.

“Süre azaldıkça aşağıda ve yukarıda telafi daha zor olacak”

BB Erzurumspor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Hem bizim hem de rakibimiz açısından önemli bir maç. Bugün Türkiye’de oynanan maçlar sadece iki takımı ilgilendirmiyor. Onun çevresindeki birçok takımı yakından ilgilendiriyor. Böyle bir maçı bu hafta oynayacağız. Belki altımızdaki 3-4 takım ile üstümüzdeki birkaç takım bu maçın sonucu en az bizim kadar önemsiyordur. O bakımından bunu değerlendirmeliyiz. Süre azaldıkça, aşağıda ve yukarıda telafisi daha zor olacak” dedi.

“BB Erzurumspor mücadele eden bir takım”

BB Erzurumspor’un sezon başında grafiği aşağıya doğru olan bir takım olduğunu ondan sonra değişim yaşadığını belirten Mustafa Denizli, “Biraz toparlanır gibi oldular ama kendilerini hiçbir zaman o bölgenin dışında tutacak puanlara ulaşmadılar. Daha sonra yine bir değişim yaşadı. Mücadele eden bir takım. Bu bölgelerde oynayan takımların bizlere göre, yani sahil şeridindeki takımlara göre önemli bir avantajı var; rakım avantajı. O bakımdan Erzurum futbolu seven bir şehir halkına sahip. Hem de Türkiye’nin önemli bir rengi. İstanbul takımları ve batıdaki takımlar için en uzak deplasmanlardan birisidir. Mevsimsel faktörleri var. Sezon başında ve sonunda orada oynamak hava bakımından fazla sorun yapmaz. Birçok takım kış şartlarında gittiği zaman Türkiye’nin en soğuk bölgelerinden birinde boy gösteriyor. Buna rağmen sahasını iyi koruyan bir ekip. Zor günler onlar adına. Her takım için zor günler. Ligin sonuna yaklaşırken her takımın hedefi var. Şu an 18 takım içerisinde hedefi olmayan takım yok. Aşağıda 7-8 takımın hedefi bu ligde devam etmek. Makas kapalı. Yukarıda da keza öyle ancak biraz daha berrak. Birkaç takımın dışında daha değişik hedefleri olan takımlar var. Avrupa hedefleri olan takımların içerisinde biz de varız” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’de her takım her takımı içeride ve dışarıda yenebiliyor”

Türkiye’de hiçbir maçın sonucunun sürpriz olmadığını vurgulayan Denizli, “Her takımın, her takımı, her sahada, içeride ve dışarıda yendiğini veya yenebileceğini gördüğümüz bir lig oynanıyor. Yukarıda daha ziyade 2 takımın yarışı gibi gözüken bir şampiyonluk mücadelesi var. Bir tanesinin avantajları oldukça fazla. Diğer tarafa baktığımız zaman arapsaçı diyebileceğimiz, yani bir maçla 3-4 klasman yerinin değişebileceği heyecan var. Kalite o heyecanın biraz daha gerisinde kalıyor. Biz bu heyecana ilk yarıda kaliteyi de soktuk. Kazandığımız ya da kaybettiğimiz maçlar kamuoyunda takdir toplayan maçlar oldu. İnşallah son 8 maçta böyle bir tablo ortaya koyarız” şeklinde konuştu.

“Kalan 24 puanın önemli bir bölümünü alabiliriz”

Kalan 8 maçtaki 24 puanın önemli bir bölümünü alabileceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Çünkü bu önemli bölümü yazdırdığımız zaman Avrupa Kupaları’nı aralayacak klasman yerini buluruz. Takımın bir rahatlamaya ihtiyacı vardı. Güven kaybı futbolcuların yaşadığı en zor şeydir. Siz ne kadar iyi kadrolara sahip olursanız olun. Bunun örnekleri Türkiye’de var. Bizim en büyük camialarımızdan olan Fenerbahçe’nin yaşadığı, camiada değil ama saha içinde futbolcuların güven kaybı. Halen de onun sancılarını çekiyorlar. Her takım bunu yaşayabilir. Türkiye’de 3-4 takım bunu net bir şekilde yaşadı. Biz ikinci yarının başında yaşadık. Siz ne oynarsanız oynayın kazanamıyorsanız böyle bir etkisi olan bir faktördür güven faktörü” açıklamasında bulundu.

“Trezeguet’ye yurt dışında hem doğudan hem de batıdan teklifler vardı”

Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet’ye devre arasında gelen teklifleri de doğrulayan Mustafa Denizli, “Trezeguet’ye yurt dışından teklif vardı. Şu anda oraya futbolcu satan kulüplerimizin yaşadığı ödememe zorluklarıyla karşılaşılan bir takımdan teklif geldi. Bu işin içinde olan arkadaşlarımdan bazıları ‘Bu transfer gerçekleşirse böyle olumsuzluklar da yaşanabilir. İleride zorluk yaşayabilirsiniz’ demişti. Yurt dışında hem doğudan hem de batıdan teklifler vardı” dedi.

